- Raed Arafat, șeful DSU și secretar de stat in MAI, a anunțat recent ca in ultimele doua saptamani cazurile au crescut cu peste 30 de procente, lucru care a ajuns sa fie deja un semnal. Mai mult, acesta a explicat ca nu vor mai exista masuri de relaxare suplimentare in urmatoarea perioada, mai ales ca…

- Președintele Klaus Iohannis a avut, marți, la Palatul Cotroceni, o ședința cu premierul Ludovic Orban și mai mulți miniștri ai Cabinetului pe tema masurilor de gestionare a epidemiei COVID-19. La ședința a participat și Raed Arafat. La finalul acesteia, Iohannis a anunțat ca se impune prelungirea starii…

- Romania se afla, incepand cu 1 iunie 2020, la jumatatea perioadei starii de alerta, instituite in tara noastra incepand cu data de 15 mai 2020, in contextul pandemiei de COVID-19. Odata cu trecerea de la starea de urgenta la starea de alerta, presedintele Klaus Iohannis, premierul Ludovic Orban si ministrul…

- La finalul ședinței de azi de la Cotroceni, la care au participat, alaturi de președintele Romaniei, premierul Ludovic Orban, ministrii de Interne, Educatiei, Sanatatii, Economiei, Apararii, Justitiei și secretarul de stat Raed Arafat, Klaus Iohannis a anunțat masurile de relaxare a restricțiilor care…

- Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a declarat ca "daca nu se iau masuri de relaxare a carantinarii, murim din punct de vedere economic". Iar presedintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur, a cerut declararea judetului ca zona defavorizata.''Am comunicat premierului Ludovic Orban si ministrului Sanatatii,…

- Guvernul spaniol are in vedere o relaxare treptata a masurilor de izolare incepand de la jumatatea lui mai. Gradual vor fi ridicate si restrictiile de circulatie impuse in urma cu aproape sase saptamani pentru a frana extinderea epidemiei de COVID-19, a declarat miercuri premierul spaniol Pedro Sanchez…