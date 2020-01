Ludovic Orban: "Guvernul PNL vrea înscrierea sitului Roşia Montană în patrimoniul UNESCO" „PNL a sustinut inca de la inceput procedura de inscriere (a zonei Rosia Montana - n.r.) in patrimoniul UNESCO. Nu noi suntem cei care am blocat procedura, ci Guvernele PSD. (...) Am solicitat ministrului Culturii sa analizeze, sa se consulte cu alte ministere si mai ales cu cei care ne reprezinta in litigiul pe care il avem la ICSID (Centrul International de Reglementare a Disputelor privind Investitiile - n.r.), in care compania a dat in judecata statul roman si cere despagubiri. Trebuie vazut daca nu afectam in vreun fel derularea acestui litigiu. Decizia noastra e foarte clara. Noi vrem… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

