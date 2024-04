Stiri pe aceeasi tema

- Actionarul majoritar al companiei Rosia Montana Gold Corporation SA, Gabriel Resources, a dat in judecata Oficiul Registrului Comertului de pe Langa Tribunalul Alba, Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF), dar si compania RMGC, in cadrul careia este asociat. Gabriel Resources contesta sechestrul…

- Actionarul majoritar al companiei Rosia Montana Gold Corporation SA, Gabriel Resources, a dat in judecata Oficiul Registrului Comertului de pe Langa Tribunalul Alba, Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF), dar si compania RMGC, in cadrul careia este asociat. Gabriel Resources contesta sechestrul…

- Tribunalul Arbitral de la Centrul Internațional de Reglementare a Disputelor privind Investițiile de pe langa Banca Mondiala (ICSID) a obligat Gabriel Resources, pe 8 martie, sa plateasca statului roman aproximativ 10 milioane de dolari in taxe și cheltuieli de judecata, in urma victoriei Romaniei.Hotararea…

- ”Ii cer demisia lui pentru actiuni premeditate impotriva intereselor Romaniei. Declaratiile lui in cazul Rosia Montana din ultimele luni au subminat si pus in pericol statul roman”, a scris Ciolos pe Facebook. Premierul Marcel Ciolacu si ministri ai Cabinetului sau au facut mai multe declaratii pe tema…

- ”Salut reusita Romaniei in procesul privind Rosia Montana si felicit echipele de specialisti implicate cu profesionalism in sustinerea cauzei noastre, in cadrul procesului de arbitraj international de la ICSID. Dupa multi ani de contestari si dezbateri, atat politice, cat si juridice, suntem astazi…

- ”Am castigat procesul impotriva Gabriel Resources. Nu pot stapani bucuria pe care o am. Compania a inceput cu mine si a dorit sa termine cu statul roman in a cere despagubiri. 16 ani de procese, cereri de despagubiri, presiuni politice, joc murdar. Doamne, nu-mi vine sa cred!!!! Ma bucur ca un copil…

- ”Romania castiga procesul Rosia Montana. Nu exista despagubiri de platit. Ciolacu, Bolos, PSD/PNL impreuna cu posturile TV in care pompeaza sute de milioane au isterizat Romania saptamani de-a randul cu o campanie toxica impotriva USR. Oare a fost o campanie pentru ca grangurii pesedisti sa faca bani…

- Brokerul BRK Financial Group este din Cluj-Napoca. Aceste actiuni au fost achizitionate la pretul mediu de 0,39 dolari canadieni la finalul anului trecut. De asemenea, BRK Financial Group detine 2.043.256 de warrants emise de Gabriel Resources; fiecare warrant da dreptul de a cumpara (subscribe) o actiune…