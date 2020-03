Stiri pe aceeasi tema

- Decizia demisiei a fost luata in urma unei discutii in contradictoriu intre Victor Costache si Ludovic Orban. Secretarul de stat Nelu Tatatu va prelua, cel mai probabil, conducerea Ministerului Sanatatii. Premierul Ludovic Orban va susține miercuri , la ora 10.30, declarații de presa…

- Ion Lungu, primarul din Suceava a declarat, miercuri, la Realitatea PLUS ca s-au comandat echipamente de protecție pentru cadrele medicale ale Spitalului Județean, dar nu au ajuns inca. Edilul nu a oferit o explicație despre situația in care se afla spitalul, precizand ca acesta se afla in subordinea…

- Spitalul Județean din Suceava a fost inchis, va fi dezinfectat in 48 de ore și transformat in spital pentru COVID-19, a declarat secretarul de stat in Ministerul Sanatații, Nelu Tataru, la Digi24. Iar pentru ca intreg personalul medical de acolo este in izolare, vor fi aduși medici de la alte spitale…

- UPDATE: Pana astazi, 23 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 576 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cele 576 de persoane confirmate pozitiv, 73 au fost declarate vindecate și externate (51 la Timișoara, 17 la București, 3 la Craiova, unul la Constanța…

- TEXT: Premierul L. Orban, declarații despre starea de urgența #Covid-19 Ludovic Orban. Foto: Arhiva. LIVE VIDEO aici Premierul Ludovic Orban a declarat ca Guvernul va folosi capacitatea deplina de exercitiu, recapatata odata cu învestirea în…

- Autoritațile au anunțat sambata seara doi noi bolnavi de coronavirus, bilanțul ajungand la 118 cazuri confirmate oficial in Romania.Caz 117 Femeie, 43 ani din Vaslui, venita din Italia, aflata in carantina la Arad, va fi internata la Spitalul de Boli Infecțioase din Timișoara Caz 118…

- Trei liberali au fost infectați cu coronavirus, susține HotNews.ro . Este vorba despre Florin Oancea, Lucian Heiuș și Adrian David. Informația a fost confirmata ulterior de grupul de comunicare strategica.”Sunt confirmați pozitiv la testul pentru coronavirus (COVID-19) deputatul PNL, Lucian Heiuș, primarul…

- 31 de cazuri de coronavirus au fost confirmate in Romania. In acest context, secretarul de stat din Ministerul Sanatații roman, Nelu Tataru, a anuntat ca "Romania se pregateste de scenariul 3".