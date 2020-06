Stiri pe aceeasi tema

- „Miercuri voi convoca toți miniștrii și toate instituțiile statului, de la MAI, cu Politie, Jandarmerie pana la Ministerul Sanatații, Autoritatea pentru Protecția Consumatorului, ANSVSA, pentru analiza planului de masuri pentru respectarea regulilor. Vom discuta despre noile masuri de la 1 iulie. (...)…

- Ludovic Orban a vorbit la Digi24 despre amenințarea cu o moțiunea de cenzura venita din partea PSD in contextul in care Guvernul nu a cerut incuviințarea Parlamentului pentru prelungirea Starii de alerta. Purtatorul de cuvant al PSD, Lucian Romascanu, a acuzat Guvernul Orban de un „abuz imens” și a…

- Premierul a spus ca majorarea cu 40% a pensiilor ar fi nerealista chiar si in conditii de crestere economica, cu atat mai mult in conditiile de criza economica in care ne aflam in prezent, ca urmare a pandemiei. "Le vom creste, dar nu pot spune inca cu cat, mai ales ca este posibil ca anul…

- Operatorul olandez KLM reia 3.000 de zboruri in iulie. Ruta Bucuresti - Amsterdam va fi reluata din 17 iunie Compania aeriana KLM Royal Dutch Airlines a anuntat marti cresterea graduala a numarului de zboruri astfel ca va ajunge la 3.000 de zboruri in iulie. Totodată, ruta Bucureşti–Amsterdam…

- "Nu stiu despre ce e vorba, cand o sa umblu o sa ma uit. Acuma m-am dat jos din avion, am fost plecat la Mures si la Maramures, habar n-am. Stiu eu in ce poza apar? Si ce sa fac. Asta e. Daca e o poza, e o poza. Asta e", a declarat premierul Ludovic Orban, pentru Mediafax. Ludovic Orban, sedinta…

- Ludovic Orban a anuntat sambata seara ca in iulie-august vom avea parte de o reducere a numarului de cazuri de infectari cu noul coronavirus, asadar alegerile ar putea fi desfasurate in toamna, dupa perioada de campanie electorala. „Dupa evaluarile facute de epidemiologi, cel mai probabil in lunile…

- Producatorul de electrocasnice Arctic a anuntat, sambata, ca inchide temporar fabrica de la Gaesti, dupa confirmarea a 66 de cazuri de COVID-19 in randul angajatilor. "In calitate de lider al pietei de electrocasnice din Romania si de unul dintre cei mai importanti sustinatori ai economiei…

- Specialistii sustin ca un varf al epidemiei de coronavirus, in Romania, ar putea avea loc in perioada 20 aprilie – 1 mai. ”Sunt pareri impartite, dar cele mai multe pareri converg spre un varf al epidemiei intre 20 aprilie – 1 mai. Astea sunt evaluari fiind vorba de un virus imprevizibil.…