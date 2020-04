Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban se gandeștela masuri dure pentru medicii care iși depun demisiile in plinacriza a coronavirusului. O soluție extrema ar fi interzicereadreptului la libera practica dar aceasta nu este agreata depremier, pentru ca „Romania și așa duce lipsa de cadremedicale”.Ludovic Orban a spus…

- Prim-ministrul Ludovic Orban a declarat marti ca Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale din Romania (ANMDMR) "cauta toate solutiile" pentru a asigura medicamentele necesare in farmacii, luand in calcul inclusiv posibilitatea livrarii unor medicamente echivalente, care contin…

- Spitalul Județean din Suceava a fost inchis, va fi dezinfectat in 48 de ore și transformat in spital pentru COVID-19, a declarat secretarul de stat in Ministerul Sanatații, Nelu Tataru, la Digi24. Iar pentru ca intreg personalul medical de acolo este in izolare, vor fi aduși medici de la alte spitale…

- Libertatea a dezvaluit joi dimineața, citand angajați ai Ministerului Sanatații, ca Romania are o capacitate de testare mult mai mica decat cea anunțata pana acum de Guvern. ”Pentru ca tehnica moleculara presupune extragere de material genetic facuta manual noi putem face 700 de teste pe zi”, au spus…

- Ministerul Afacerilor Externe si Ministerul Sanatatii au anuntat ca vor da curs solicitarii adresate pe canale diplomatice de catre Republica Moldova privind autorizarea livrarii unor medicamente care pot fi achizitionate din Romania pentru asigurarea cu necesarul medicamentos a institutiilor medico-sanitare…

- Ludovic Orban și-a exprimat parerea despre coronavirus inainte de ședința plenului reunit pentru acordarea votului de investitura a noului Executiv. Premierul desemnat a precizat, luni, ca nu sunt cazuri de coronavirus in Romania. Totodata, a facut un apel la calm, solicitand oamenilor sa acorde credibilitate…

- "Sigur, suntem in statut de guvern interimar, deci practic nu avem capacitatea de a emite proiecte de legi sau ordonante de urgenta, pana la investirea urmatorului guvern. Putem sa rezolvam tot ce tine de legislatia secundara, hotarari de guvern. De exemplu, pregatim hotararea de guvern, pe care…

- Ministerul Sanatații a publicat in dezbatere publica un proiect de Ordin de ministru pentru aprobarea metodologiei de implementare a derularii proiectului pilot privind modelul de ingrijire in sistem ambulatoriu al pacienților cu tuberculoza din Romania, anunța, marți, instituția.