Premierul Ludovic Orban a dat, astazi, semnalul reluarii negocierilor dintre PNL și USR PLUS dupa scandalul izbucnit in ultimele zile. La finalul ședinței festive de la Consiliul Județean Timiș, liderul PNL impreuna cu Alin Nica și Dominic Fritz, primarul ales al Timișoarei, sub supravegherea prefectului Liliana Oneț, au discutat minute-n șir. Fritz a plecat zambind […] Articolul Ludovic Orban da semnalul reluarii negocierilor: ”PNL va forma majoritațile de guvernare locala cu USR PLUS” a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .