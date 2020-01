Stiri pe aceeasi tema

- Camera Deputatilor a adoptat legea de abrogare a pensiilor special Foto: Agerpres. Proiectul a fost adoptat cu 247 de voturi și 21 de abțineri. Dezbaterile s-au aprins înca de la începutul ședinței de plen, în special pe elemente de procedura. UDMR a solicitat sistarea dezbaterilor…

- Contre in Guvern pe tema majorarii pensiilor. Ministrul Muncii il contrazice pe Ludovic Orban, care afirmase ca nu e convins ca majorarea poate fi de 40 de procente. Violeta Alexandru sustine insa ca pensiile vor creste, asa cum era stabilit

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, va vorbi, la Adevarul Live, de la ora 12.00, despre problemele sistemului de pensii: are Guvernul bani pentru a acoperi majorarea punctului de pensie cu 40%?, lege ramasa in urma guvernarii PSD. Intra actualul sistem in colaps daca nu creste varsta de pensionare?…

- Fostul premier Viorica Dancila critica declaratiile facute recent de vicepremierul Raluca Turcan si de ministrul Muncii, Violeta Alexandru, privind varsta de pensionare si le considera „aberante”.

- „In momentul de fata nu cred ca Romania este pregatita pentru pensionare obligatorie la 70 de ani. Insa cred ca se impune o discutie in spatiul public daca persoanele doresc sa opteze pentru cresterea varstei de pensionare, atunci sa o faca. Dar nu cred ca vom ajunge in curand la o crestere obligatorie…

- Dupa ce in 2019 au intrat in vigoare mai multe prevederi ale noii legi a pensiilor, in 2020 urmeaza sa se mai produca unele modificari insa legiuitorii au in vedere noi prevederi. Cea mai importanta se refera la majorarea din septembrie. Anul viitor pensionarii vor primi bani mai mulți la pensie. Actuala…

- Buget 2020: Pensiile cresc cu 40%, iar salariul minim cu 7,2%. De unde face Guvernul rost de bani Pensiile si salariul minim pe economie vor fi majorate, de anul viitor, iar banii necesari sunt prevazuti in bugetul pregatit acum de guvern. In plus, premierul da asigurari ca varsta de pensionare va ramane…

- Pensiile trebuie platite indiferent de excedentul sau deficitul de la buget, iar noul Guvern va trebui sa respecte Legea pensiilor si Legea salarizarii, a declarat marti dimineata fostul ministru al Muncii, Marius Budai. "Niciodata nu o sa vorbesc de bugetul de pensii in deficit sau excedent…