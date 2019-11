Stiri pe aceeasi tema

- Seful Cancelariei primului ministru, Ionel Danca, anunta ca au fost oprite toate angajarile in functii publice de la nivelul Cancelariei si al institutiilor subordonate, urmand a se propune, impreuna cu Secretariatul General al Guvernului, o reorganizare a aparatului de lucru de la nivelul Guvernului.…

- Premierul Ludovic Orban s-a intalnit, miercuri, la Palatul Victoria, cu reprezentantii institutiilor publice cu responsabilitati in organizarea si desfasurarea alegerilor prezidentiale, pentru a face o analiza a stadiului pregatirilor scrutinului. "Am convocat aceasta intalnire pentru a face o analiza…

- Premierul Ludovic Orban a declarat miercuri, in prima ședința oficiala a guvernului sau, ca s-a intors marți seara la Palatul Victoria și nu a gasit pe nimeni. Orban a afirmat ca, atat timp cat ministrul sau premierul muncește, funcționarii trebuie sa fie la munca.

- Premierul Ludovic Orban a declarat ca va urma o perioada de "depesedizare" a institutiilor publice. „Pot sa va spun ceva, vor fi schimbați prefectii. Puterea PSD, care astazi este în cadere continua din punct de vedere al imaginii publice si dezastruoase din punct de…

- Nu e clar daca decizia a fost luata in urma unor studii privind comportamentul pietonilor si biciclistilor din Iasi sau e doar o forma de mimetism, pentru ca „asa a vazut el la altii". „Fiecare trecere de pietoni din Iasi va avea aceste marcaje prin care dorim sa avertizam pietonii si biciclistii asupra…

- The post Proiect: „Promovarea si aplicarea masurilor pentru prevenirea corupției și consolidarea principiilor de etica și integritate in activitatea administrației publice locale la nivelul municipiului Timișoara“ cod SIPOCA:411/Cod SMIS2014+: 117063 appeared first on deBanat.ro - spune realitatea!…

- Liga 3 DECIZII DURE… Husana Husi a fost invinsa fara drept de apel de Ceahlaul Piatra-Neamt, scor 0-4, si a suferit cea mai drastica infrangere din aceasta stagiune. Antrenorul Husanei, Catalin Nicolau, s-a aratat dezamagit de jucatori si anunta schimbari majore pentru urmatorul joc. Dezamagire mare…

- HOROSCOP BERBEC - Dau lovitura. Se produce un salt rapid calitativ in existența lor. HOROSCOP TAUR - Trebuie sa schimbe modalitatea de acționa și sa abordeze altfel problemele. HOROSCOP GEMENI - O saptamana de protecție totala. Pot face lucruri bune. HOROSCOP RAC - Are o saptamana…