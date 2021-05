Ludovic Orban anunţă Congres PNL precedat de alegeri în toate organizaţiile Ludovic Orban, presedintele PNL, a anunțat ca vor fi demarate in scurt timp procedurile pentru organizarea Congresului de alegeri in partid. Congresul va fi insa precedat de alegerile de jos in sus in PNL. “Am discutat de Congres. Am spus ceea ce spun din ianuarie, si anume ca atunci cand conditiile epidemiologice ne vor permite, vom organiza congresul. Conform prevederile statutare, Congresul nu inseamna doar alegerile la nivel national. Alegerile la nivel national sunt precedate de conferinte de alegeri in fiecare localitate, urmatte de conferinte de alegeri in fiecare judet si abia la capatul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

