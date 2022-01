Stiri pe aceeasi tema

- Fostul președinte al PNL, Ludovic Orban, și lider al dizidenților din PNL, a fost diagnosticat cu COVID-19.”Am fost absent din spatiul public dupa anul nou dintr-un motiv obiectiv. Am avut Covid-19. Am fost diagnosticat pozitiv la testul PCR efectuat in 5 ianuarie. Timp de doi ani, de la debutul pandemiei,…

- In Romania s-au vaccinat anti-Covid, in ultimele 24 de ore, 32.858 de persoane, dintre care 7.522 cu prima doza, 4.741 cu a doua doza și 20.595 cu a treia doza, informeeaza Hotnews . In ultimele 24 de ore au fost inregistrate sapte reactii adverse, patru de tip local si trei de tip general. Potrivit…

- Jethro, pe numele sau real Geoffrey Rowe, a pierdut lupta cu coronavirusul, la varsta de 73 de ani.Moartea sa a fost anunțata pe pagina de Facebook, unde mulți fani i-au adus un ultim omagiu. ”Cu tristețe in suflet, anunțam decesul binecunoscutului și popularului comic din Cornwall, Jethro”, se spune…

- Veste buna pentru milioane de romani care doresc sa se protejeze cat mai bine anti-Covid-19. In cursul zilei de ieri, Agenția Europeana de Medicamente a anunțat o schimbare extrem de importanta privind administrarea dozei booster. Astfel, noile masuri au fost adoptate in contextul pericolului reprezentat…

- Tasnádi Szilárd, prefectul județului Cluj, s-a vaccinat cu doza a treia de vaccin împotriva COVID-19. „Astazi am primit a treia doza de vaccin, prin intermediul acestui gest întelegând sa reconfirm susținerea eforturilor…