- Presedintele PNL, Ludovic Orban, afirma ca in prezent Partidul National Liberal se afla pe un trend descendent, undeva la 20-22%, care a inceput odata cu intrarea in cursa pentru sefia partidului a contracandidatului sau, premierul Florin Citu.

- Președintele PNL, Ludovic Orban, pune punctul pe „i”. A cautat vinovatii pentru prabusirea PNL-ului in sondaje si se pare ca i-a gasit: Florin Citu & prietenii! PNL, la jumatate din scorul PSD O analiza a publicatiei europene politico.eu arata ca PSD a ajuns in prezent la 34% din opțiunile electoratului…

- Președintele PNL Ludovic Orban a anunțat ca daca va pierde alegerile din partid va demisiona din fruntea Camerei Deputaților. Mesajul l-a vizat și pe premierul Florin Cițu despre care Orban a spus ca nu mai are legitimitate in cazul in care pierde alegerile. Declarațiile lui Ludovic Orban au fost facute…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, nu exclude posibilitatea de a mai aparea candidati la sefia formatiunii. „PNL este un partid democratic, in care nimeni nu a fost descurajat sa candideze daca are o oferta serioasa”, a declarat Orban. Intrebat daca considera tradare faptul ca Rares Bogdan il sustine…