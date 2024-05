Lucrătorii magazinelor Apple din Towson, Maryland, au votat în favoarea autorizării unei greve Data opririi activitatii nu a fost inca decisa, potrivit sindicatului, care reprezinta lucratorii magazinelor Apple din Maryland. ”Problemele aflate in prim-planul acestei actiuni includ preocuparile legate de echilibrul dintre viata profesionala si cea privata, practicile de planificare imprevizibile care perturba viata personala si salariile care nu se aliniaza cu costul vietii din zona”, a spus IAM intr-un comunicat. ”Vom discuta cu sindicatul care reprezinta echipa noastra din Towson, cu respect si cu buna-credinta”, a declarat un purtator de cuvant al Apple. In iunie 2022, lucratorii Apple… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

