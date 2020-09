Stiri pe aceeasi tema

- GAND RAU… In ultima perioada, tot mai multe voci din politica locala si nationala si-au exprimat nemultumirea la adresa politiei locale. Cea mai recenta este a vasluianului Dragos Tudorache, presedintele executiv al PLUS, care a anuntat ca Alianta USR PLUS va reconstrui, in cazul in care va veni la…

- SATUI DE EL… In Romania zilelor noastre inca se face simtit izul comunismului si al perioadei in care unul lua hotarari pentru toti. Un astfel de loc este comuna Dragomiresti, acolo unde in ultimii patru ani banul public s-a risipit ca nicaieri in alta parte, fara ca autoritatile statului sa ia vreo…

- URMARI… Dupa ce a iesit la iveala faptul ca nu politica e pricina relelor pentru primarul din zona Husului, surprins recent cu o femeie pe plaja, ci chiar concubinul gelos al celei cu care acesta a mers la mare, edilul iese la contra-atac! Atat primarul, cat si femeia cu care a fost filmat pe plaja…

- STUDIU DE FEZABILITATE… Una dintre cele mai vechi institutii scolare din Barlad, si anume Scoala Gimnaziala „Iorgu Radu”, nu beneficiaza de un loc special amenajat pentru efectuarea in bune conditii a orelor de sport cu elevii. Asa ca este necesara amenajarea unui teren de sport. Drept urmare, primaria…

- INTERVENȚIE… In cazul sesizat de curand, de un localnic din satul Tupilați, comuna Gagești, Ioan Grigoraș, cel care declara ca, pe fondul alunecarilor de teren, locuința sa risca sa ajunga intr-o rapa din proximitate, conducerea comunei a avut o reacție imediata. Viceprimarul Marian Buta a spus ca,…

- ILEGAL… Scandal la Primaria Voinesti, dupa ce primarul interimar, de la sine putere a atribuit loturi de casa unor cetateni din comuna. Opozitia spune ca afacerea este penala si ca, de fapt, edilul a facut aceasta faradelege, fara a avea o hotarare a Consiliului Local, ci doar din considerente electorale.…

- DETALII INCENDIARE EFECTE IN LANT… Se tin necazurile lant de primarul din zona Husi, cel surprins daunazi, la plaja, in Mamaia, in compania unei femei, care, indaratnica, nu voia deloc sa respecte regula distantarii fizice fata de bietul edil! Dupa ce a fost acuzat ca s-a dus la mare pe banii si cu…

- Handbal PROPUNERI… FRH a propus cluburilor din Liga Nationala doua variante pentru startul sezonului 2020-2021: una in care tot turul ar trebui sa se dispute pe parcursul a 45 de zile, iar in cea de-a doua competitia sa se desfasoare sub forma unor turnee de sala, cu cate 4-8 etape in fiecare turneu.…