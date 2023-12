Lucrările la Centrul expozițional și Centrul de tineret din Teiuș, pe ultima sută de metri. Primăria cumpără dotările necesare Lucrarile la Centrul expozițional și Centrul de tineret din Teiuș, pe ultima suta de metri. Primaria cumpara dotarile necesare Primaria Teiuș cumpara dotarile necesare pentru Centrul expozițional și Centrul de tineret din oraș. Este vorba despre echipamente electrice și IT, mobilier, dotari PSI și dotari pentru terenul multisport. Valoarea investiției este estimata la peste 1,3 milioane de lei. Primaria Teiuș a lansat, pe 29 noiembrie, in SEAP, o licitație pentru furnizarea dotarilor in cadrul […] Citește Lucrarile la Centrul expozițional și Centrul de tineret din Teiuș, pe ultima suta de metri.… Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Uitata de decenii, stațiunea Singeorz-Bai vrea sa iși recapete stralucirea de altadata cu ceea ce a facut-o celebra acum cateva secole: tratamentul. In acest sens, Primaria Singeorz-Bai vrea un imens centru de tratament și recreere, care ar costa nu mai puțin de 40 de milioane de euro. Primaria Sangeorz-Bai…

- Ministerul Apararii Nationale a salutat vineri notificarea Congresului SUA transmisa joi cu privire la vanzarea catre Romania a 54 de tancuri de lupta Abrams M1A2. Pe langa tancurile Abrams, considerate cele mai bune din lume, Romania va mai cumpara și alte echipamente grele, munitie si simulatoare…

- Eveniment ANUNȚ FINALIZARE IMPLEMENTARE PROIECT “ACHIZIȚIA UTILAJELOR ȘI ECHIPAMENTELOR NECESARE EFECTUARII SERVICIILOR PUBLICE DE SALUBRIZARE ȘI INTRETINERE A HELESTEULUI TOTITA” noiembrie 10, 2023 10:27 ANUNȚ FINALIZARE IMPLEMENTARE PROIECT “ACHIZIȚIA UTILAJELOR ȘI ECHIPAMENTELOR…

- Primaria Brasov incearca sa obtina finantare prin PNRR pentru construirea unui centru de zi pentru persoane cu dizabilitati. Valoarea investiției este estimata la peste 25 de milioane de lei. Centrul ar urma sa fie construit in cartierul Stupini, pe un teren de aproape 2000 de metri patrati, apartinand…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca maine, 20 octombrie, incepand cu ora 01:00, se va deplasa un transport agabaritic pe traseul: PTF Nadlac II – A1 – DN 68A – A1 – A10 – A3 – Cluj Napoca – Apahida – Valcele – DN 17 – DN 29 – DN2 – A7 – DN 23 – Mandrești…

- Energocom cumpara gaze din Europa cu 420 de dolari pentru mia de metri cubi, in timp ce Gazprom furnizeaza gaze republicii la un pret de 700 de dolari. Potrivit „INFOTAG”, compania a difuzat un mesaj in care precizeaza ca, in perioada 4 septembrie - 5 octombrie, a achiziționat aproximativ 3 milioane…

- VIDEO Lucrarile la Centrul de tineret al orașului Teiuș avanseaza. Se monteaza panourile termoizolante și panourile de pe acoperiș Lucrarile la Centrul de tineret al orașului Teiuș avanseaza. S-a inceput montarea panourilor termoizolante, respectiv a panourilor de acoperiș. Investiția se ridica la peste…

- Doar cateva zile ne mai despart de inceperea școlii, iar parinții fac tot posibilul sa cumpere rechizite cat mai accesibile ca preț. Cați parinți, atatea experiențe insa: daca unii se lovesc de creșeterea semnificativa a prețurilor la rechizite, alții...