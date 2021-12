Potrivit reprezentanților DRDP Timisoara, șantierul variantei de ocolire Timișoara Sud incheie anul cu un procent de realizare de 45%. In luna decembrie, vremea a fost in general ploioasa, iar antreprenorul lucrarii a efectuat preponderent lucrari de conservare necesare pentru perioada de iarna. „S-au executat și lucrari de suprastructura: s-au montat grinzi la pasajul peste str. […] Articolul Lucrarile de pe șantierul centurii de sud a Timișoarei, departe de planurile inițiale la final de an a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .