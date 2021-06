Stiri pe aceeasi tema

- Alin Nica, președintele Consiliului Județean Timiș, a vizitat ieri, impreuna cu președintele Camerei Deputaților, Ludovic Orban, aflat in campanie pentru alegerile interne din PNL, șantierul centurii de sud a Timișoarei. „Am vrut sa vedem de ce constructorul, firma Tirrena Scavi, are doar doua viteze…

- Administrația timișoreana a gandit, din nou, o serie de lucrari de reabilitare a unor artere de circulație concentrate pe aceeași zona din oraș, parca anume pentru a le face locuitorilor viața mai grea. The post Coșmar in sudul Timișoarei. Oamenii au ajuns la capatul rabdarii. Foto appeared first on…

- E-Distributie Banat a actualizat lista cu intreruperile programate pentru buna administrare și funcționare a rețelei de distribuție a energiei electrice in judetul Timis. Urmatoarele intreruperi se vor realiza... The post Consumatori din Timisoara, Mosnita, Giroc, Sag, Ghiroda, Lugoj, Buzias raman fara…

- Direcția Regionala de Drumuri și Poduri Timișoara a anunțat lucrarile recente executate de antreprenorul Tirrena Scavi pe șantierul variantei de ocolire Timișoara Sud: umpluturi cu pamant in apropiere de viitorul nod rutier al centurii cu DN 59 Timișoara ... The post Centura de sud progreseaza. In ce…

- S-au mutat țevile de gaz și s-a stabilizat fundația mai multor poduri de pe viitoarea centura de sud a Timișoarei, proiectata sa lege ieșirea din Timișoara spre Utvin, Sanmihai cu Calea Lugojului, prin Chișoda, Giroc, Moșnița, Ghiroda. Muncitorii revin pe șantier in 5 mai.

- De-a lungul anilor s-a intamplat ca autostrazile sau centurile rutiere construite de CNAIR sa taie in doua unele drumuri agricole, desparțind recolta de agricultori. Dar prin avizele emise in februarie 2020 la centura Timișoara Sud avem o premiera: intreruperea definitiva a unui drum de acces urban,…

- Echipele de constructori lucreaza pe Centura Sud de ocolire a Timișoarei in mai multe zone ale șantierului. Momentan, pe șantier se afla și echipa distribuitorului de gaze naturale, care intervine pentru mutarea conductei din zona Ghiroda – Moșnița Noua. Luna aprilie a inceput pe șantierul variantei…

- Luna aprilie a inceput pe șantierul variantei de ocolire Timișoara Sud cu echipele antreprenorului Tirrena Scavi, dar și cu cele de la Transgaz, care au inceput sa lucreze la relocarea rețelei din zona Ghiroda – Moșnița Noua. O alta relocare a rețelei Delgaz are loc in zona viitoarei conexiuni a șoselei…