- Consilierii locali din Slobozia au aprobat recent alocarea unei cofinantari de 443.000 de lei pentru extinderea si reabilitarea sistemului de canalizare menajera si pluviala in cartierele Slobozia Noua si Bora. Valoarea totala a investitiei se ridica la 7 milioane de lei.

- Politic Deputat PNL Costel Barbu: „800 milioane de euro, fonduri europene pentru extinderea rețelei de gaze naturale din Romania” februarie 15, 2021 13:44 Anul trecut, guvernul Ludovic Orban a alocat un miliard de euro din fonduri europene, prin Programul Operațional Infrastructura Mare,…

- In aceasta saptamana au inceput lucrarile de extindere a rețelei electrice de distribuție in cartierul Orizont din municipiul Alba Iulia. Investiția de 1.244.500 lei plus TVA este finanțata de catre Distribuție Energie Electrica Romania și Primaria Alba Iulia. Prin acest proiect se vor realiza 9,7 km…

- Au inceput lucrarile de extindere și modernizare a Cantinei sociale, aflata pe strada 21 Decembrie 1989, nr. 161. Investiția este realizata din fondurile europene accesate de primarie in baza proiectului „Dezvoltarea serviciilor sociale destinate persoanelor varstnice din UAT Cugir”. Potrivit primarului,…

- Primaria municipiului Alba Iulia a lansat vineri in Sistemul Electronic de Achiziții Publice, o licitație pentru servicii de proiectare faza DTAC+PT + detalii de execuție și caiet de sarcini, verificarea tehnica de calitate a documentațiilor, inclusiv servicii de asistența tehnica din partea proiectantului…

- Apa Canal 2000 SA recomanda urgentarea racordarii la apa și canalizare a imobilelor de pe strada Dumitru Bratianu din Pitesti. Avand in vedere ca din luna martie a anului curent vor incepe lucrarile de modernizare a strazii Dumitru Bratianu din municipiul Pitesti, SC Apa Canal 2000 SA recomanda proprietarilor…

- COMUNA ULMI, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Dambovita: nu se Post-ul ANUNȚ comuna ULMI – extinderea rețelei de canalizare apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Primaria comunei Ceuașu de Campie a atribuit societații Las Prom SRL Targu Mureș, in data de 14 decembrie 2020, un contract in valoare de 13,3 milioane de lei, fara TVA, pentru executarea lucrarilor din cadrul proiectului "Inființare rețea de canalizare menajera in localitațile Campenița, Ceuașu de…