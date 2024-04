Stiri pe aceeasi tema

- O strada intens circulata din cartierul Burdujeni, Pacii, care incepe de la intersecția cu Calea Burdujeni, din zona Torino și coboara pe langa Penny Market, inspre Școala 11 „Miron Costin", intra in proces de modernizare, cu tot cu suprafețele aferente din preajma blocurilor. Primul ...

- Viceprimarul Sucevei, Lucian Harșovschi, a anunțat ca incepand de astazi, strada Calea Burdujeni, din zona Parcului Copilului din Burdujeni redevine pietonala in fiecare duminica. Lucian Harșovschi a precizat ca pana in luna octombrie, cei mici, insoțiți de parinți sau bunici, pot ieși cu rolele, trotinetele…

- Viceprimarul municipiului Suceava, Lucian Harșovschi, anunța amenajarea unei noi strazi pe malul raului Suceava care va face legatura intre cartierul Ițcani și cartierul Burdujeni și va contribui la fluzidizarea traficului rutier in oraș. ”Anunț in premiera o noua strada in municipiul Suceava, o…

- Noi lucrari de reabilitare, dar și de modernizare au fost demarate intr-o zona centrala a Sucevei, pe strada Tipografiei. Prezent in teren alaturi de echipele constructorului, dar și de cele ale ACET, care au montat hidranți in zona, viceprimarul Lucian Harșovschi a solicitat remedierea ...

- Viceprimarul Sucevei, Lucian Harșovschi, a anunțat ca au reinceput lucrarile pentru refacerea strazii Aurel Vlaicu din cartierul Ițcani. Lucian Harșovschi a verificat astazi modul in care se lucreaza pe aceasta strada, precizand ca investiția presupune atat refacerea trotuarelor cat și asfaltarea ei.…

- Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a anunțat astazi ca a semnat contractul de reabilitare energetica moderata a blocului P 1, situat vizavi de Primarie pe Bulevardul 1 Mai, nr.2. cu firma care a caștigat licitația SC Comtransport SRL Suceava. Valoarea contractului este de 5.342.439,27 lei, peste…

- Viceprimarul Sucevei, Lucian Harșovschi, a verificat, astazi, lucrarile la noua parcare care va fi construita in cartierul George Enescu, pe str. Aleea Saturn. In cadrul vizitei de lucru, Lucian Harșovschi a avut o discuție cu reprezentantul constructorului solicitandu-i acestuia sa nu mai abandoneze…

- Compania suceveana Euro Est Group va exsecuta lucrarile de reabilitare termica a cladirii Cantinei de Ajutor Social din municipiul Suceava, a anunțat primarul Ion Lungu. Aceasta a ciștigat licitația organizata de Primaria Suceava. ”O sa vedem cum facem cu hrana asistaților pentru ca nu o sa mai putem…