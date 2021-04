Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a anuntat, luni, ca la sfarsitul saptamanii trecute, structurile MAI au dat peste 19.000 de amenzi, in valoare de aproape patru milioane de lei si au intrerupt 26 de evenimente private. “La sfarsitul saptamanii trecute, structurile MAI au fost implicate in misiuni specifice si au fost indeplinire cu succes. Am actionat cu peste 25.000 de efective zilnic si aici ma refer la politisti, jandarmi, politisti de frontiera, am intervenit in peste patru mii de evenimente in fiecare zi, activitatile desfasurate in context pandemic de asemenea au fost o prioritate…