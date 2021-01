Stiri pe aceeasi tema

- Facebook ne aduce aminte ce scriam acum patru ani! Publicat: ian. 18, 2017 Magarii sunt, intr-o rezumare selectiva, pe care am extras-o din internet, alegand doar persoanele care ma interesau, eu, Iohannis, Dragnea. Sunt și alții. Eu, ca om care scrie, aș fi magarul cel mai puțin important cu toate…

- Domnul Razvan Enescu s-a facut fleașca acum 8 ore, pe Facebook. Nu de la raul Teleajen, pe care plutește acum intr-o postare care se vrea rea și dura, ci de la prostiile debitate. 1. Acum șase luni, actualul primar nu era primar.2. Razvan ar trebui sa știe ca primarul a fost azi la dig a 4-a oara,…

- Peste șapte ore a durat intervenția salvamontiștilor pentru salvarea a patru tineri din Republica Moldova, care au ramas sambata seara blocați in Abruptul Prahovean, unde au pornit pe baza unor informații gasite pe internet, potrivit Mediafax. Potrivit salvamontiștilor, intervenția, care a…

- Aglomerație la munte, unde zeci de turiști au sarbatorit, sambata, Ziua Sfinxului pe platoul din Bucegi. Oamenii au fost supravegheați de jandarmi. De asemenea, de minivacanța de 1 Decembrie, mii de oameni au mers in stațiunile de pe Valea Prahovei sau din Maramureș. Numarul turiștilor este scazut fața…

- Ce-i frumos și lui Dumnezeu ii place! – suna o vorba. Firește ca-i așa, de vreme ce l-a facut pe om dupa chipul și asemanarea sa. Un imens scandal religios, urmat de anchete spre a depista vinovații care ar trebui arși pe rug, pedeapsa din vremea inchiziției, s-a iscat in jurul Papei. Cica pe contul…

- N.D. Alaturi de alte institutii de cultura din judet, si Muzeul Muzeul Judetean de Istorie si Arheologie Prahova se alatura celor care, pe data de 14 noiembrie, vor celebra in spatiul online Noaptea Muzeelor. Pentru a marca manifestarea aflata anul acesta la cea de-a 16-a editie, din cauza pandemiei,…

- Ianis Hagi e cel mai mediatizat jucator roman si cu o armata de urmatori pe retelele de socializare. De aceea, ultima sa postare de pe Facebook, in care a oferit un prim comentariu dupa trimiterea sa la nationala de tineret, s-a viralizat in doar cateva ore, adunand mii de like-uri si sute de comentarii.…

- Larisa Iordache a anuntat, miercuri, ca a fost testata pozitiv la COVID-19. Sportiva in varsta de 24 a intrat in izolare pentru doua saptamani, iar starea ei de sanatate este buna. Larisa Iordache și-a anunțat revenirea in gimnastica dupa o absența de trei ani, perioada in care a suferit trei operații.…