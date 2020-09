Anul 2020 a fost un unul delicat pentru turism din toate punctele de vedere si chiar daca au aparut primele semne de reviriment, turismul intern se afla inca departe de potential si de nivelul anilor precedenti, sustine Dumitru Luca, presedintele Asociatiei Nationale a Agentiilor de Turism din Romania (ANAT). "Suntem intr-un moment de cumpana in acest an, prioritatile s-au schimbat pentru toata lumea, dar cu siguranta turismul va renaste. A fost un an delicat din toate punctele de vedere, pentru turismul intern au aparut deja primele semne de reviriment, dar inca suntem departe de potential si…