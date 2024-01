Stiri pe aceeasi tema

- Luare de ostatici in direct, la o televiziune. Unui angajat i s-a pus o bomba in sacou. La televiziunea din Ecuador „Tc Television” mai mulți indivizi inarmați au patruns intr-un studiou și i-au luat ostatici pe angajați. Unui om de televiziune i s-a pus in buzunarul sacoului un dispozitiv ce pare a…

- Inspaimantator! Luare de ostatici in direct, la o televiziune din Ecuador / VideoLa televiziunea din Ecuador "Tc Television" mai mulți indivizi inarmați au patruns intr-un studiou și i-au luat ostatici pe angajați. Unui om de televiziune i s-a pus in buzunarul sacoului un dispozitiv ce pare a fi…

- La televiziunea din Ecuador "Tc Television" mai mulți indivizi inarmați au patruns intr-un studiou și i-au luat ostatici pe angajați. Unui om de televiziune i s-a pus in buzunarul sacoului un dispozitiv ce pare a fi exploziv.

- Un asediu armat de 14 ore, declanșat intr-un bloc social din Luton, Marea Britanie, pornita de la o livrare de mancare, este subiectul programului de televiziune "24 de ore in custodia poliției" de pe Channel 4 și prezinta confruntarea tensionata care a avut loc in noiembrie 2022.

- Aeroportul din Hamburg a ramas inchis duminica, au anunțat autoritațile. Poliția a transmis ca un barbat inarmat a trecut cu mașina de o bariera de securitate și a ajuns pe pista. Oamenii legii au arestat un barbat si au salvat un copil care se afla in centrul unei presupuse luari de ostatici pe aeroportul…

- Politistii nemti au anuntat ca desfașoara o operațiune de amploare in aeroportul din Hamburg dupa ce un barbat, inarmat cu o arma, a forțat intrarea in aeroport cu vehiculul sau și a tras focuri de arma in aer. Din fericire, nimeni nu a fost ranit, dar aeroportul a fost inchis pentru aterizari si decolari.…

- Poliția din Hamburg a anunțat sambata ca se ocupa de o luare de ostatici dupa ce un barbat a trecut cu mașina o bariera in incinta aeroportului din oraș cu un copil, relateaza Reuters.Aeroportul a fost inchis pentru toate decolarile și aterizarile la scurt timp dupa incident, sambata, in jurul orei…

- In aceasta dimineața – 16.10.2023, incepand cu orele 07:00, sub delegarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Brașov, polițiști din cadrul I.P.J. Brașov – Serviciul de Investigare a Criminalitații Economice, cu sprijinul polițiștilor din cadrul Serviciului Criminalistic…