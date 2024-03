Stiri pe aceeasi tema

- Șefa secției de psihiatrie a Spitalului Judetean de Urgenta Pitesti a fost reținuta dupa ce ar fi luat mita de cel puțin 147 de ori. Conform Direcției Generale Anticorupție, Parchetul de pe langa Tribunalul Argeș a dispus reținerea pentru 24 de ore a sefei Sectiei de Psihiatrie din cadrul Spitalului…

- Procurorii DNA Timisoara au finalizat un dosar privind fapte de coruptie legate de eliberarea permiselor de conducere de catre Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (SPCRPCIV) Arad.”In acest dosar au fost trimisi in judecata noua inculpati, intre care…

- Cel putin noua persoane au ramas blocate intr-o mina de aur din provincia Erzincan situata in nord-vestul Turciei dupa ce o movila de pamant care ar putea fi contaminata cu cianura s-a desprins marti si a luat-o la vale, potrivit AGERPRES.

Ofițerii Serviciului Județean Anticorupție Arad (DGA) ridica la aceasta ora documente din Vama Nadlac, intr-un dosar de corupție. Nu mai puținde 46 de lucratori sunt...

Autoritatile din Bacau au declansat, sambata, mecanismul „Alerta rapire copil" dupa ce o fata de 15 ani din Targu Ocna ar fi fost urcata intr-o...

Doi atacatori au fost ucisi si sase persoane, printre care trei politisti, au fost ranite in urma unui atac armat petrecut marti in cel mai...

- Un grav accident de circulație, in care au fost implicate un microbuz și un autoturism, s-a produs miercuri seara pe raza localitații bistrițene Reteag, in urma evenimentului rutier mai multe persoane fiind ranite. Conform ISU Bistrița-Nasaud, la fața locului au intervenit doua echipaje SMURD (terapia…

- Accident de circulație in care au fost implicate trei autoturisme, in aceasta dimineața, in localitatea aradeana Dezna. La fața locului au intervenit pompierii militari ai Detașamentului Sebiș cu o autospeciala de stingere cu modul de prim ajutor, o autospeciala pentru descarcerare și o ambulanța SMURD.…