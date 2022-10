Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce au generat multe reactii in mediul online, cand membrii trupei Brian May și Roger Taylor au dezvaluit pentru prima data știrile despre o melodie redescoperita a Queen, cu Freddie Mercury, care ar fi luata in considerare pentru o posibila lansare, piesa foarte așteptata „Face It Alone”, a aparut…

- Cu o comunitate de peste un milion de fani pe platformele de socializare, AMNA a cucerit publicul cu numeroase hituri și interpretari lansate de-a lungul carierei sale, care au generat peste 100 de milioane de vizualizari doar pe YouTube. Toamna aceasta artista aduce publicului „Stelele”, o piesa emoționanta…

- Klyde lanseaza single-ul “We Touch”, o piesa uptempo care vorbeste despre distanta dintre doua persoane si despre sentimentele nascute dintr-o atingere. “”We touch” este o piesa pe care am inceput-o in pandemie si care si-a gasit traiectoria abia acum. Ideea finala a piesei s-a conturat recent, si vorbeste…

- O noua piesa care ne face sa simțim ca vara nu are sfarșit poarta semnatura buzoianului WRS, noul artist fenomen al momentului, cu o prezența ce reușește sa cucereasca orice scena și public prin carisma sa! „La Melodia” vine dupa o vara intensa, cu numeroase concerte in toata Europa, dar și cu locul…

- Eros Ramazzotti lanseaza impreuna cu Alejandro Sanz piesa „Sono”. Cu doar cateva saptamani inainte de prima intalnire, EROS RAMAZZOTTI este pregatit sa lanseze noul sau single „SONO” cu ALEJANDRO SANZ. Cea de-a doua piesa de pe albumul BATTITO INFINITO, care urmeaza sa fie lansat pe 16 septembrie. Asta…

- Echipa HaHaHa Production a preluat controlul canalelor lui Smiley, care e in vacanța, intr-o mica pauza de la online. Colegii lui au decis sa lanseze o piesa pe care el o amana de ceva timp, dar care este “hit-ul studioului”, fiind pe repeat de cateva luni. Astfel, Smiley lanseaza, deși nu știe, „Colecționara”,…

- Piesa “ Mary Jane” este cea mai noua lansare a artiștilor Rico888 și 911 ( Alex Ghinea ). Colaborarea dintre tanarul artist italian și talentatul producator de muzica trap nu este noua in industria muzicala, ci creeaza așteptari mari datorita succesului proiectelor anterioare ale celor doi. Noul single…