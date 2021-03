Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele SUA Joe Biden, 78 de ani, a anuntat joi, 25 martie, ca intentioneaza sa candideze și la alegerile prezidentiale din 2024. Liderul de la Casa Alba a mai spus ca vicepresedinta sa Kamala Harris va fi din nou colega sa de echipa in acest caz, relateaza AFP. „Raspunsul este da, intentionez…

- Joe Biden a declarat ca omologul sau rus, Vladimir Putin, va suporta consecințele pentru coordonarea acțiunilor Rusiei de amestec in alegerile prezidențiale americane de anul trecut in favoarea lui Donald Trump, iar acest lucru se va vedea curand. “Va plati prețul”, a spus Biden intr-un interviu pentru…

- Presedintele american Joe Biden i-a cerut luni armatei birmaneze, care a condus o lovitura de stat si a arestat-o pe Aung San Suu Kyi, sa predea „imediat” puterea, amenintand ca impune sanctiuni contra tarii, scrie AFP.

- Președintele SUA, Joe Biden, se îndreapta miercuri spre Casa Alba, dupa depunerea juramântului și depunerea unei coroane de flori la mormântul soldatului necunoscut. Așa cum se întâmpla în momentul tranziției, deja au fost puse noi fotografii în…

- Președintele ales al Statelor Unite, Joe Biden, și viitoarea vicepreședinta Kamala Harris au ajuns miercuri la Capitoliu. Ei vor depune juramantul in fața foștilor președinți, Barack Obama, George W. Bush și Bill Clinton, dar in absența lui Donald Trump, relateaza AFP. Știre in curs de actualizare…

- Donald Trump a afirmat miercuri, cu puțin timp inainte ca Congresul sa se intruneasca pentru a certifica victoria lui Joe Biden, ca nu-și va recunoaște niciodata infrangerea la alegerile prezidențiale care au avut loc la inceputul lunii noiembrie. De asemenea, oficialul a declarat din nou ca alegerile…