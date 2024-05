Lovitură pentru service-urile auto: situaţiile în care se plafonează tarifele maxime de manoperă pe oră! Potrivit unui amendament care merge in Parlament și este susținut de Consiliul Concurenței, tarifele maxime de manopera pe ora ale oricarui service auto care face reparații pe RCA ar putea fi plafonate. Autoritatile ar cauta, astfel, solutii prin care sa scada tarifele la politele RCA. E mai ieftin sa-ti faci CASCO Romanii sub 30 de […] The post Lovitura pentru service-urile auto: situatiile in care se plafoneaza tarifele maxime de manopera pe ora! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

