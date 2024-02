Lovitură pentru regenerabile. Racordarea la rețea, scoasă la licitație ANRE a elaborat o noua metodologie prin care producatorii de energie regenerabila sunt obligați sa participe la licitații pentru a obține racordarea la rețea. Pana acum, aceștia erau obligați doar sa participe financiar la lucrarile de intarire generale in rețelele electrice in amonte de punctul de racordare. Sumele obținute la licitații de catre companiile de […] The post Lovitura pentru regenerabile. Racordarea la rețea, scoasa la licitație first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

