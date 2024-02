Stiri pe aceeasi tema

- ANAR a anunțat ce se va intampla cu cele 48 de subsectoare din stațiunile Mamaia, Constanța, Venus, Saturn, Mangalia și Vama Veche. Administrația Naționala „Apele Romane” (ANAR) a finalizat inventarierea sectoarelor de plaja ramase neadministrate dupa cele trei etape de licitație din 2023. Conform Ordonanței…

- Aproape 50 de subsectoare de plaja de pe litoral vor fi scoase la licitatie, au anuntat reprezentantii Administratiei Nationale „Apele Romane” (ANAR), care au precizat ca 38 dintre acestea sunt in statiunea Mamaia. Reprezentantii ANAR au anuntat sambata, printr-un comunicat de presa, ca a fost realizata…

- Administratia Nationala "Apele Romane" ANAR a realizat o inventariere a sectoarelor de plaja. Conform Ordonantei nr. 8 martie 2023, ANAR are in vedere organizarea unei noi proceduri de licitatie publica cu scoaterea la licitatie a subsectoarelor neatribuite in cele trei etape organizate in 2023 si care…

- Reprezentantii CJ Cluj au anuntat, marti, printr-un comunicat de presa, ca proiectul care vizeaza ”Reabilitarea termica si eficientizarea energetica a Spitalului Clinic de Boli Infectioase Cluj-Napoca” a fost selectat spre finantare. “Este o noua reusita care ne bucura si care dovedeste, o data in…

- In mai puțin de doi ani, constanțenii și turiștii vor avea doua rute noi pe care le vor putea folosi pentru a ajunge in sudul litoralului. Acest lucru este posibil dupa ce a fost semnat contractul de finanțare care asigura 140 de milioane de lei din fonduri guvernamentale pentru dezvoltarea celui mai…

- Administratia Nationala ldquo;Apele Romane" A.B.A. Dobrogea Litoral, cod unic de inregistrare fiscala RO 23877359, cu sediul in Constanta, str Mircea cel Batran nr 127, tel nr. 0241 673.036, fax nr. 0241 673.025, organizeaza LICITATIE PUBLICA conform OUG 57 2019, HG 183 2020 actualizata pentru: Inchirierea…

- Cele doua licitatii vor avea loc pe 15, respectiv 29 ianuarie 2024 Primaria Cumpana, judetul Constanta, organizeaza doua licitatii pentru achizitia unor echipamente pentru dotarea unitatilor de invatamant din localitate. Mai precis, o prima licitatie vizeaza "Furnizare echipamente digitale in cadrul…

- Au fost semnate si ultimele doua contracte din totalul celor 11 in cadrul proiectului de reducere a eroziunii costiere, au anuntat reprezentantii Administratiei Bazinele de Apa Dobrogea Litoral (ABADL). Ei au precizat ca este vorba de loturile Mangalia – Saturn si 2 Mai.Reprezentantii ABADL au transmis,…