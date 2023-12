Lovitură pentru fermieri: Combinatul de îngrășăminte chimice de la Târgu Mureș suspendă producția în decembrie Vești proaste pentru fermierii romani. Combinatul chimic Azomureș Targu Mureș iși suspenda din nou producția de amoniac și ingrașaminte, in luna decembrie, din cauza lipsei „unui angajament strategic clar din partea autoritaților”. Nu este, insa, prima data cand se intampla acest lucru. De altfel, in 2022, combinatul a funcționat doar cateva luni, in rest activitatea a fost oprita. Anunțul conducerii Azomureș vine in contextul in care pe piața romaneasca intra la greu ingrașaminte din Bulgaria, unde statul subvenționeaza gazele pentru sectorul producției de ingrașaminte chimice, ca sa nu mai… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

