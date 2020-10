Stiri pe aceeasi tema

- Fostul șef al serviciului secret din Ministerul de Interne, Gelu Oltean, și partenera sa de viața, doctorul Vanessa Youness, scapa de controlul judiciar cerut de procurorii DIICOT Brașov in dosarul “Ayahuasca”. Decizia definitiva a fost luata de judecatorii Curții de Apel Ploiești, care au admis, marți,…

- Medicul iesean Diana Iliescu Bulgaru, directorul Institutului de Medicina Legala (IML) din Iasi, a fost pus sub acuzare de Directia Nationala Anticoruptie (DNA), scrie Adevarul. Faptele au legatura cu contractele de achiziție din timpul pandemiei. Diana Bulgaru este și promotoarea unei noi legislații…

- Curtea de Apel Ploiesti a respins contestatia la decizia de arestare emisa pe numele soferitei care a intrat cu masina intentionat in motocicleta politistului din Buzau. Decizia magistratilor ploiesteni este definitiva si certifica decizia din 20 august a Tribunalului Buzau, cand s-a emis mandatul…

- Președintele regiunii Sicilia, Nello Musumeci, a sfidat duminica guvernul italian și a publicat o decizie de inchidere a tuturor centrelor de gazduire a migranților din insula, afirmand ca acestea faciliteaza transmisia noului coronavirus, scrie AFP, conform Hotnews. Surse din ministerul italian de…

- "Iohannis a pierdut si controlul ratiunii. Toata Romania s-a saturat sa auda aceeasi placa obosita. Sa fie clar: vinovat e Iohannis si Guvernul PNL! Guvernul a scapat de sub control pandemia. Ei controleaza DSP, ISU, Ministerul de Interne. Acest guvern incompetent si criminal e de vina", a sustinut…

- O noua culme a pandemiei este atinsa prin soluția Parchetului General in dosarul Nelu Lupu, fostul polițist banuit ca a infectat peste 30 de persoane, majoritatea fiind cadre medicale la Spitalul Ministerului de Interne. Problema procurorilor a fost sa obțina dovezi științifice ca persoana internata…

- Reprezentantii USR afirma ca daca premierul Ludovic Orban dorea un text de lege mai bun, avea la dispozitie circa o suta de parlamentari liberali care puteau modifica proiectului, insa nu au facut-o. In schimb, a atacat legea la CCR. Partidul condus de Dan Barna sustine ca PNL nu este un partener cinstit…

- Mircea Negulescu a plecat acasa, dupa ce i-a expirat ordonanța de reținere, inainte de a fi pronunțata decizia magistraților de a-l plasa sub control judiciar. El a petrecut 24 de ore in arestul Poliției Capitalei, dupa ce procurorul Adina Florea (SIIJ) a cerut arestarea sa preventiva in virtutea unor…