- Gabi Badalau este mereu in spatele Biancai Dragușanu! Noi avem dovada in acest sens, deoarece paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul 1 de știri mondene din Romania, au fost pe „urmele” lor și i-au surprins in ipostaze rare și de senzație. Afaceristul nu o scapa din ochi pe iubita lui! Iata ce imagini…

- Dupa ce a platit in ultimii cinci ani taxele pentru școala privata la care merg cei doi copii, Gabi Badalau spune ca iși dorește ca și fosta soție sa contribuie financiar la creșterea baieților. Afaceristul spune ca aceasta responsabilitate i-a revenit doar lui și iși dorește ca lucrurile sa se schimbe,…

- Gabi Badalau nu se lasa și vrea sa acționeze pe cale legala, dupa ce fosta soție i-a adus mai mult acuzații grave. Afaceristul crede ca baieților le-ar fi mai bine langa el, de aceea, nu exclude varianta de a ajunge in instanța.

- Gabi Badalau se apara de acuzele care ii sunt aduse. Iubitul Biancai Dragușanu considera ca fosta soție iși dorește mai multa notorietate, motiv pentru care a inceput un nou scandal. El adauga ca fosta partenera, Claudia Patrașcanu și mama ei sunt persoane conflictuale și nu se ințeleg nici cu vecinii.

- Tribunalul Bihor a hotarat, vineri, sa revoce controlul judiciar dispus in urma cu mai bine de 20 de luni, in mai 2022, in cazul primariței din comuna Brusturi, Livia Barlau, judecata pentru tentativa de omor.

- Claudia Patrașcanu a dezvaluit ca nu are nimic din numele ei, iar casa și mașina sunt pe numele mamei sale. Artista iși caștiga banii din muzica și incearca sa le ofere copiilor ei o viața frumoasa.Claudia Patrașcanu, in varsta de 43 de ani, s-a mutat recent intr-o vila impresionanta din Constanța și…

- Gabi Badalau a organizat o petrecere de vis pentru fiul sau! Afaceristul l-a sarbatorit pe Nicholas, alaturi de prietenii micuțului, și a radiat de fericire cu baieții lui. Gabi Badalau i-a organizat lui Nicholas o aniversare la care orice copil al visa, iar imaginile sunt de vis.

- Alex Bodi și Ema Uta fac ce fac și iar ajung impreuna. Anul 2024 anunța semnele impacarii intre cei doi. Chiar daca au petrecut sarbatorile unul departe de celalat, iata ca dorul incepe sa se resimta intre cei doi.