- Ministrul Justiției a anunțat ca Curtea Suprema de Casație a Italiei a respins ca inadmisibil recursul lui Darius Valcov. Prin urmare, fostul ministru al Finanțelor urmeaza sa fie predat autoritaților din Romania.

