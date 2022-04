Stiri pe aceeasi tema

- O judecatoare americana a declarat luni ilegala obligatia federala de a purta masca sanitara in transportul public din Statele Unite, masura intens contestata in instante, noteaza AFP. Judecatoarea Kathryn Kimball Mizelle, de la tribunalul din Tampa, statul Florida, a considerat in decizia sa ca…

- Studiul, publicat vineri de Centrele pentru Controlul si Prevenirea Bolilor (CDC) din Statele Unite, a analizat date medicale electronice prelevate din 40 de sisteme sanitare din SUA intre 1 ianuarie 2021 si 31 ianuarie 2022.Cercetatorii au constatat ca riscul de probleme cardiace a fost semnificativ…

- Sub-varianta BA.2 a Omicron constituie peste o treime dintre toate variantele de coronavirus aflate in circulatie in Statele Unite, conform unei estimari anuntata marti de Centrele pentru Controlul si Prevenirea Bolilor (CDC) din aceasta tara, informeaza Reuters. Fii la curent cu cele mai…

- Experții Euronews: „Imunitatea naturala PROTEJEAZA mai EFICIENT decat vaccinarea” Experții Euronews: „Imunitatea naturala PROTEJEAZA mai EFICIENT decat vaccinarea” Specialiștii au descoperit ceea ce antivacciniștii spuneau deja de luni bune. Imunitatea naturala protejeaza mai eficient decat cea obținuta…

- Studiul a fost efectuat in perioada 26 august 2021 - 5 ianuarie 2022, cand Centrul pentru Controlul si Prevenirea Bolilor (CDC) din Statele Unite ale Americii a analizat datele a peste 300.000 de pacienti care s-au prezentat la urgenta sau au fost spitalizati in 10 state, relateaza HotNews.ro .In perioada…

- Un avion al companiei American Airlines care zbura de la Miami (Statele Unite) spre Londra (Marea Britanie) a facut drum întors joi la jumatatea distantei, dupa ce o pasagera a refuzat sa poarte masca, a indicat compania aeriana într-un comunicat, noteaza AFP, citat de Agerpres. "Zborul…

