Stiri pe aceeasi tema

- Petrecere sfarșitta intr-o balta de sange la Timișoara. Pe fondul consumului de alcool și al unor discuții in contradictoriu, un individ și-a injunghiat doi prieteni și apoi a incercat sa fuga, sarinf de la etajul al doilea. Compartimentul de informare și relații publice din cadrul Parchetului de pe…

- Un barbat din Timisoara a injunghiat doua persoane cu un cutit de bucatarie si apoi s-a aruncat pe geam de la etajul doi, potrivit Mediafax. „In fapt, s-a reținut ca in data 28 octombrie 2023, in jurul orei 17.00, in timp ce se afla intr-un imobil din municipiul Timișoara, pe fondul consumului de alcool…

- Un barbat din Timișoara a fost arestat preventiv, astazi, dupa ce a injunghiat doua persoane și apoi s-a aruncat pe geam de la etajul doi. Procurori din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Timiș au dispus punerea in mișcare a acțiunii penale fața de un barbat din Timișoara, acuzat de tentativa…

- Curtea de Apel Timișoara a dat o noua sentința finala in cazul unui celebru interlop timișorean. Gabriel Dragan, un cunoscut membru al gruparii spargatorilor de lux din Timișoara și un apropiat al liderului interlop Lucian Boncu, a fost trimis in judecata recent intr-un nou dosar DIICOT, fiind acuzat…

- Un medic chirurg de la un spital din Timisoara a fost trimis in judecata pentru luare de mita. Acesta ar fi primit importante sume de bani de la 26 de pacienti sau de la apartinatori ai acestora, fara a fi indreptatit, spun anchetatorii. Potrivit unui comunicat de presa transmis, luni, de Parchetul…

- Barbatul din Alba, suspectat ca a ucis o batrana din Timișoara, REȚINUT. Precizarile procurorilor: de ce ar fi intrat in casa Compartimentul de informare și relații publice din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Timiș a facut o serie de precizari legate de barbatul din Alba, suspectat ca a comis…

- Crima bestiala la Timișoara – un nemernic a intrat peste o batrana in apartamentul de bloc sa o jefuiasca și a ucis-o. Potrivit Poliției Timiș, la data de 15 august 2023, in jurul orei 18:00, polițiștii Secției 3 Timișoara au fost sesizați de catre o femeie cu privire la faptul ca vecina sa, in…

- Crima bestiala la Timișoara – un nemernic a intrat peste o batrana in partamentul de bloc sa o jefuiasca și a ucis-o. Potrivit Poliției Timiș, la data de 15 august 2023, in jurul orei 18:00, polițiștii Secției 3 Timișoara au fost sesizați de catre o femeie cu privire la faptul ca vecina sa, in varsta…