Lovitura pentru Mirela Vaida. Emisiunea Acces Direct va fi scoasa din grila Antenei 1, incepand din 28 februarie, se va putea urmari exclusiv la Antena Stars, anunța Cristian Ionescu, Head of Channel Antena Stars, potrivit romaniatv.net.

Industria FMCG continua sa fie un motor al economiei, cu o crestere de 7,5% anul trecut fata de 2020, Romania avansand mai mult decat media UE, se arata intr-un studiu realizat de compania de cercetare a pietei Nielsen, remis, luni, AGERPRES.

Confederațiile transporatorilor din Romania acuza Consiliul Concurentei ca este „prieten fata de companiile pe care ar trebui sa le verifice si sa le sanctioneze, atunci cand incalca legea" in privința pietei de asigurari RCA din Romania.

Romania raporteaza a doua cea mai mare scumpire la carnea de pasare și de porc din UE. Prețurile au crescut cu 15-21%, potrivit economica.net.

Clubul Sportiv Dinamo Bucuresti a anuntat, vineri, numirea spaniolului David Barrufet in functia de manager sportiv al echipei de handbal masculin.

Piata neagra a tigaretelor a crescut in Romania cu 0,4 puncte procentuale, in ianuarie 2022 fata de noiembrie 2021, si ajuns la 7,8% din totalul consumului, arata datele publicate, vineri, de Novel Research, conform Agerpres.

Depasirea pragului de 100 de dolari per baril de petrol Brent este aproape o certitudine, iar depasirea pretului de 125 de dolari pe baril este o probabilitate reala, potrivit unui comunicat al casei de brokeraj pe burse internationale XTB Romania, remis, joi, AGERPRES.

Zitec, jucator pe piata de IT & digital marketing din Romania, specializat in dezvoltarea de solutii si servicii de transformare digitala, a inregistrat o cifra de afaceri de 17,9 milioane de euro in 2021, in crestere cu 68% comparativ cu anul precedent si anunta ca va continua recrutarile, urmand