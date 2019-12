Stiri pe aceeasi tema

- Sarbatorile se apropie cu pasi repezi, iar asta se vede cel mai bine in hoteluri si pensiuni. In Sighisoara, singura cetate locuita in Europa, 70% din camere sunt deja ocupate. Iar multi dintre oaspeti vor veni din afara tarii. Vor sa descopere iarna in decor medieval.

- Andreea Balan s-a casatorit cu George Burcea pe 15 septembrie. Atunci au avut parte de o nunta de poveste, iar nași le-a fost Aurelian Temișan și Monica Davidescu. Astazi, dupa doua luni, nașii și finii s-au intalnit in locul in care și-au jurat iubire veșnica.

- Lora traiește o frumoasa poveste de dragoste alaturi de Ionut Ghenu de mai bine de trei ani. Toata lumea așteapta ca cei doi sa ajunga in fața ofițerului de stare civila, insa artista a spus care este motivul pentru care nu a ajuns pana acum.

- Sambata, 12 octombrie, are loc evenimentul anului! La o zi dupa ce Teodora Becali si Mihai Theodor Mincu s-au casatorit civil, urmeaza cununia religioasa, iar pe seara, marea petrecere la Palatul Snagov! Gigi Becali a oferit ultimele detalii despre eveniment.

- La nici doua saptamani de la nunta Andreei Balan, acolo unde Lora a prins buchetul de mireasa, artista a facut anuntul! Este pregatita sa spuna "Da" alaturi de Ionut Ghenu, barbatul cu care traieste o poveste de dragoste de mai bine de patru ani.