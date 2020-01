LORA, imaginea controversată cu care a stârnit scandal pe internet FOTO Lora apare cu spatele in una din cele mai recente imagini postate pe Instagram, intr-o pereche de jeanși mulați. Fanii i-au admirat posteriorul și au laudat-o pentru forma fizica excepționala, iar altii au considerat lipsa de respect aceasta imagine in care vedeta apare de la spate. "Looking at the bright side" ("Sa vezi partea pozitiva a lucrurilor"), este mesajul Lorei care a insoțit imaginea. Vladuta Lupau, vacanta de lux alaturi de sotul fotbalist. S-a pozat sexy, iar imaginile au devenit virale FOTO Fanii au reacționat imediat: "Un citat smart la o poza cu fundul.… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

