Stiri pe aceeasi tema

- ”Noi vrem un acord bun, dar nu cu orice pret”, a insistat joi presedinta Comisiei Europene (CE) Ursula von der Leyen, la o zi dupa ce a discutat la telefon cu Johnson, in prezenta presedintelui Consiliului European Charles Michel. In cursul acestei discutii, cei trei lideri au putut doar sa constate…

- Premierul britanic Boris Johnson a anunțat miercuri seara ca va decide daca va continua sau nu negocierile comerciale dificile post-Brexit cu UE în funcție de „rezultatele” summit-ului european programat joi și vineri la Bruxelles, potrivit AFP.Anunțul urmeaza unei întâlniri…

- Premierul britanic, Boris Johnson, a afirmat miercuri, in cursul unei discutii telefonice cu presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, ca un acord comercial post-Brexit este "de dorit", exprimandu-si in acelasi timp "deceptia" in fata progreselor insuficiente din ultimele doua saptamani,…

- Premierul britanic Boris Johnson si presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, s-au pus de acord sambata sa „lucreze intens” pentru a ajunge la un acord comercial post-Brexit, relateaza AFP, citand serviciile de presa ale celor doi oficiali. In cursul unei videoconferinte, cei doi „au dat instructiuni…

- Premierul britanic Boris Johnson si presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, s-au pus de acord sâmbata sa „lucreze intens” pentru a ajunge la un acord comercial post-Brexit, relateaza AFP, citând serviciile de presa ale celor doi oficiali.În cursul unei…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, va discuta sambata prin videoconferinta cu premierul britanic Boris Johnson, pentru a face "bilantul negocierilor" comerciale si a stabili "urmatoarele etape", a anuntat vineri pe Twitter purtatorul ei de cuvant, informeaza AFP si Reuters.…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a avertizat miercuri ca acordul privind retragerea Marii Britanii din Uniunea Europeana, semnat in ianuarie, nu poate fi modificat unilateral, potrivit AFP. "Este imposibil sa fie modificat unilateral, sa se ignore sau sa nu i se mai aplice dispozitiile.…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a avertizat miercuri ca acordul privind retragerea Marii Britanii din Uniunea Europeana, semnat in ianuarie, nu poate fi modificat unilateral, potrivit AFP. "Este imposibil sa fie modificat unilateral, sa se ignore sau sa nu i se mai aplice dispozitiile.…