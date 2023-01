Stiri pe aceeasi tema

- Fostul viceministru iranian al apararii, Alireza Akbari, condamnat la moarte pentru spionaj, a fost executat prin spanzurare, a anuntat sambata agentia Autoritatii judiciare iraniene, Mizan Online, informeaza AFP si dpa, citata de Agerpres. Potrivit agentiei, Akbari, care avea 61 de ani si dubla cetatenie,…

- Fost ministru adjunct al Apararii in Iran, Alireza Akbari, care a fost arestat in 2019 pentru spionaj in favoarea Marii Britanii, acuzație pe care acesta a respins-o, a fost fost executat, conform unui anunț al presei de stat iraniene, scrie CNN.

- „Alireza Akbari a fost condamnat la moarte pentru coruptie funciara si subminarea securitatii interne si externe a tarii pentru ca a transmis informatii”, a relatat „Mizan Online”, citat de AFP și preluat de G4Media.ro.Seful diplomatiei britanice, James Cleverly, a reactionat dur pe Twitter: „Iranul…

- Directia principala de informatii de pe langa Ministerul ucrainean al Apararii (GUR) a anuntat marti ca a detectat in dronele kamikaze de fabricatie iraniana componente realizate dupa data invaziei ruse in Ucraina, ceea ce arata clar faptul ca aparatele au fost livrate dupa

- Serviciile secrete britanice raporteaza ca forțele ucrainene de aparare aeriana reușesc din ce in ce mai bine sa doboare drone kamikaze Shaked, de fabricație iraniana, cu care Rusia a inceput sa suplineasca lipsa propriilor rachete. Acest lucru a fost afirmat in raportul Ministerului britanic al Apararii…