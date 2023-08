Stiri pe aceeasi tema

- Pentru sectorul ospitalier din Ungaria vara a inceput cu un program redus, zile libere și capacitati de munca atent planificate, deoarece in aceste unitati se resimte o scadere a cererii solvabile, care este simtita, in primul rand, in primele zile ale saptamanii. Locurile preferate sunt in continuare…

- Serviciul de Informații Externe nu are propriile școli unde sa pregateasca ofițeri și subofițeri pentru nevoile instituției. Prin colaborare cu școlile MAI și MApN, ei solicita periodic locuri pentru pregatirea celor care iși doresc o cariera in domeniul securitații naționale. Avand in vedere deficitul…

- Ministrul Educatiei, Ligia Deca, a anuntat, joi, ca vor fi suplimentate locurile pentru Programul "Gradinita de vara", subliniind ca este "de neacceptat" ca parintii sa stea la cozi, pe timpul noptii, in vederea inscrierii copiilor.

- Luni, 19 iunie, a inceput o noua saptamana, iar reprezentanții primariei prezinta noul program de cosit al parcurilor și spațiilor verzi din oraș. Vor continua și cele incepute in weekend, intrerupte din cauza ploilor.

- Programul de guvernare al noului Guvern Ciolacu are și o componenta de eficiența energetica a cladirilor, care presupune un program național de montare a instalațiilor fotovoltaice pe blocurile de locuințe existente și instituții publice, pe langa alte masuri.

- Compania aeriana "Fly One" neaga faptul ca nu ar fi comunicat cu pasagerii blocati in Berlin, ca urmare a anularii zborurilor in ultimele zile, asa cum a acuzat vinificatorul Ion Luca pe pagina sa de facebook.

- Daca nu aveți planuri pentru aceasta seara, sunteți invitați la Club Cafe Noir, pe pietonalul Liviu Rebreanu, la un super party de inaugurare. DJ Cristiano, care promite o atmosfera de vis! Cafe Noir s-a mutat de pe Crinilor, proprietarii optand pentru un spațiu intim și cochet, pe pietonalul Liviu…