Locuri de muncă 26.3.2024 *** Angajez muncitor necalificat in domeniul vulcanizarii in Zalau. Telefon 0744 337437 sau 0741 188593. *** SC AVRIL SRL angajeaza INSTALATORI pentru instalatii sanitare si termice/HVAC. Avantaj: Autorizatie ANRE; Experienta in instalatii sanitare, termice si limitare/stingere incendiu. CV-urile se depun la sediul punctului de lucru din Zalau, str.Valea Mitii nr.2/A sau e-mail: [email protected]. Telefon 0723 710 941. *** SC DRUM INSERV SRL ZALAU angajeaza urmatoarele categorii de personal: Ingineri cantitati/devize; Sef sectie mecanizare; Operatori, electromecanici statie asfalt, statie betoane;

