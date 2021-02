Locul unde instanța a decis că guvernul trebuie să pună capăt stingerii O instanța din Haga, Olanda, a decis ca „stingerea este o incalcare profunda a dreptului la libertatea de circulație și intimitate”. Instanța a decis, pe 16 februarie, ca guvernul olandez trebuie sa puna capat stingerii. Cazul a fost adus in fața justiției de un grup de activiști numit Viruswaarheid, care lupta impotriva masurilor de acest tip. Legea speciala pe care s-a bazat guvernul pentru a impune masura este destinata „circumstanțelor urgente și excepționale”, declara instanța. Insa judecatorul a hotarat ca „introducerea stingerii nu implica urgența speciala necesara” pentru a putea folosi… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

