- Energia regenerabila este una din soluțiile de viitor, dar se pare ca pentru Romania este și o gaura in buget. Ca urmare a unui litigiu demarat de mai multe companii, statul roman a primit o lovitura de peste 40 de milioane de euro și dobanzi.

- Rona Hartner a murit cu un mare regret in suflet! Artista s-a stins din viața la doar 50 de ani, rapusa de cancer, și a lasat-o in mare suferința pe fiica ei, Rita Sumalya, aflata in pragul adolescenței. Copila cu greu poate accepta moartea mamei sale, iar relația cu tatal sau nu este prea buna, noteaza…

- Lovit de tramvai intr-un sens giratoriu din Oradea, declarat nevinovat printr-o constatare amiabila, dar cu dosarul de daune respins de asigurator pe motiv ca el, nu vatmanul, e vinovat de producerea tamponarii.

- Vești proaste pentru Vlad Pascu! Ce au decis magistrații Judecatoriei Mangalia cu privire la cazul tanarului care a lovit mortal doi pietoni la 2 Mai. Hotararea instanței nu este definitiva și pote fi contestata in termen de 48 de ore de la pronunțare. Cererea facuta de avocatului acestuia.

