- Targul de Craciun din Scuarul Catedralei Mitropolitane "Nașterea Domnului" va fi inaugurat maine. Evenimentul va incepe la ora 18:00.Spectacolul de deschidere va fi susținut de Orchestra Naționala de muzica populara "Lautarii" și Alex Calancea Band.

- Traficul rutier va fi restricționat, incepand de vineri pana pe 26 decembrie, in zona „Targului de Craciun”, organizat in Piața Constituției, polițiștii amplasand in zona trei treceri pentru pietoni temporare, anunța Brigada de Poliție a Capitalei, potrivit Mediafax.„Pentru buna desfașurare…

- CHIȘINAU, 18 dec - Sputnik. Șeful Direcției Comerț și Prestari Servicii a Primariei Chișinau, Marcel Zambițchi, și-a dat demisia dupa ce saptamana trecuta primarul Capitalei, Ion Ceban, i-a cerut acest lucru, fiind nemulțumit de organizarea Targului de Craciun din Piața Marii Adunari Naționale. ©…

- Primaria și Consiliul Local al Municipiului Sebeș Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș au bucuria de a va invita la TARGUL DE CRACIUN 2019 *** Joi, 5 decembrie 2019 Parcul Tineretului Ora 18.00 DESCHIDEREA TARGULUI DE CRACIUN CONCERT BiBi. Corul „Do Re Mi”, Alexandra și Adrian Pamfilie. *** Duminica,…

- Brigada Rutiera a Capitalei informeaza ca, pe parcursul mai multor zile din luna decembrie, intre orele 16,00 - 02,00, vor fi impuse restrictii de trafic in zona Pietei Constitutiei, avand in vedere desfasurarea Targului de Craciun. "Pentru buna desfasurare a evenimentelor, se va restrictiona…

- Ziua de 1 Decembrie a sosit in comuna Chiajna cu o surpriza pentru locuitorii din zona strazii Amforei, din cartierul Militari Residence. O surpriza care le-a adus cetațenilor de aici un parc nou-nouț, loc in care aceștia, dar mai ales copiii lor, iși vor petrece o buna parte din timpul lor liber. Articol…

- Ziua Unirii Bucovinei cu Tara este marcata astazi prin mai multe manifestari organizate in comun de Consiliul Judetean Suceava, Primaria Municipiului Suceava, Muzeul Bucovinei si Centrul Cultural Bucovina.Manifestarile debuteaza de la ora 10.00 cu Expozitia fotografica „Centenar 2018", ...

- Ultimele pregatiri de dinaintea deschiderii Targului de Craciun din București au loc in aceasta seara, in Piața Constituției. Maine, 28 noiembrie, in ziua in care se va deschide targul, se vor aprinde și luminițele in Capitala. Bucureștenii vor putea intra inca de maine in atmosfera sarbatorilor de…