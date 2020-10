Stiri pe aceeasi tema

- S-a hotarat! Comitetul Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) Timiș a luat decizii pentru limitarea imbolnavirilor cu coronavirus. Devine obligatorie purtarea maștii in mai multe localitați, dar si la o suta de metri in jurul școlilor. Hotararile intra in vigoare de maine, 8 octombrie. CJSU a hotarat…

- Prefectul Liliana Oneț a convocat astazi ședința extraordinara a Comitetului Județean pentru Situații de Urgența, in cadrul careia s-a aprobat Hotararea privind instituirea masurii de limitare a raspandirii infecțiilor cu SARS-CoV – 2 la nivelul spațiilor/activitaților ... The post Noi restricții pentru…

- Comitetul pentru Situații de Urgența a decis miercuri inchiderea cazinourilor și salilor de jocuri de noroc din București, excepție facand doar spațiile de pariuri și loterii, acolo unde se poate pastra distanța, a anunțat prefectul Capitalei, Gheorghe Cojanu. A fost redusa și distanța fața de școli…

- „In ședința Comitetului Județean pentru Situații de Urgența am adoptat ieri o hotarire prin care se instituie obligativitatea purtarii maștii de protecție in aer liber. Vom fi obligați sa purtam masca din momentul in care decizia ramane definitiva”, a anunțat astazi prefectul Stelian Dolha. Acesta a…

- Masca de protectie devine obligatorie in spatiile publice deschise si in judetul Tulcea, prevederile urmand sa intre in vigoare din aceasta noapte, de la ora 00.00.Iata comunicatul oficial pus la dispozitie de Institutia Prefectului Judetul Tulcea:In aceasta dupa amiaza nr., 5 august , de la ora 15.30,…

- Autoritatile din judetul Satu Mare au decis ca masca de protectie sa fie obligatorie in pietele si targurile din judet, de la 1 august. De asemenea, terasele, cluburile si alte localuri se vor inchide la ora 23.00.”Astazi, 31 iulie 2020, in cadrul sedintei Comitetului Judetean pentru Situatii…

- Calarasenii sunt obligati sa poarte masca de protectie pentru limitarea raspandirii noului coronavirus si in aer liber. Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta, convocat in sedinta extraordinara, miercuri, 29 iulie, a dispus mai multe masuri printre care recomandarea de purtare a mastii de protectie…

- Anuntul a fost facut de prefectul judetului, Emanuel Soare, dupa sedinta Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta. Prefectul a prezentat noile masuri luate: – toate evenimentele private se vor supune restrictiilor de program pentru terase: nunta, botez, cununie, alte petreceri private vor fi…