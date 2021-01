Stiri pe aceeasi tema

- Incidența infecțiilor cu noul coronavirus in Cluj, raportate la mia de locuitori, a trecut, din nou, peste "pragul roșu", asta dupa ce, in primele zile ale anului, coeficientul a scazut sub 3 la mie.

- In municipiul Cluj Napoca rata de infectare cu noul coronavirus a ajuns, luni, la 9, 04 la mia de locuitori, deși cifrele sunt in creștere de la o zi la alta autoritatile judetene au decis amanarea carantinei, potrivit Agerpres.Judetul Cluj se situeaza pe locul doi la nivel national in privinta indicelui…

- Șase noi comune și un oraș din județul Suceava vor funcționa dupa scenariul roșu ca urmare a creșterii cazurilor de Covid-19. Decizia a fost luata duminica dupa-amiaza de Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Suceava dupa ce s-a constatat ca incidența cazurilor de imbolnavire cu noul ...

- Rata de infectare a ajuns sambata la 7,32 la mia de locuitori in Timișoara, a anunțat Prefectura Timiș. De asemenea, in 54 de localitați din județ rata de incidența a cazurilor de COVID-19 a depașit 3 la mia de locuitori.

- Joi, 5 noiembrie, rata de infectare in Timișoara a ajuns deja la 6,51/1000 de locuitori. Carantinarea municipiului este inca incerta, prefectul de Timiș Liliana Oneț fiind de parere ca incidența cazurilor va scadea odata cu intrarea in carantina a localitaților de langa Timișoara.

- 5,58 este rata de infectare cu SARS-Cov2, astazi in Timișoara, oraș aflat de cateva zile bune in scenariul roșu. Va prezentam rata de infectare cu coronavirus din mai multe localitați din Timiș. Pe langa Timișoara sunt și alte localitați in scenariul roșu. Va prezentam situația la zi, așa cum a fost…

- In ultimele 24 de ore, 263 de persoane din judetul Timis, dintre care 143 din Timisoara, au fost confirmate cu COVID-19. In aceeasi perioada au fost consemnate trei decese din cauza coronavirusului. Avand un coeficient de infectari de 3,02 la mia de locuitori, judetul Tmis a intrat in scenariul rosu.…

- Prefectura Hunedoara a comunicat sambata seara impunerea de interdicții in 65 de localitați care intra astfel in scenariul roșu. Lista a fost publicata de instituție, alaturi de noile masuri care se impun.