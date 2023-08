Lizzo, acuzata de harțuire sexuala și agresiune. Ce spun dansatoarele sale! In ultimii ani, apar din ce in ce mai multe scandaluri sexuale in care sunt implicate celebritați de top. Deși in cazul multora se dovedește nevinovația, cariera le este afectata iremediabil. Cea mai recenta protagonista a unui astfel de scandal este cantareața Lizzo. Trei dintre fostele sale dansatoare i-au intentat artistei un proces prin care o acuza de agresiune și harțuire sexuala. Acestea au depus deja actele de deschidere a procesului la Curtea Superioara din Los Angeles. Vezi aceasta postare pe Instagram O…