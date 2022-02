Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce Liviu Teodorescu a cantat in premiera la Virgin Radio Romania piesa „Mi-am pierdut rabdarea”, fanii au așteptat cu nerabdare lansarea oficiala a acestui track cu beat uptempo și, al carui titlu, definește starea de spirit a oamenilor din ultimii doi ani. De astazi, joi, 17 februarie 2022, single-ul…

- Cu zeci de milioane de stream-uri pe platformele digitale, sute de milioane de vizualizari pe YouTube și zeci de performațe in topurile radio și TV din intreaga lume, Minelli este unul dintre cei mai apreciați artiști ai momentului. Artista care a cucerit o lume intreaga cu single-urile “Nothing Hurts”…

- „Ella” este primul single semnat de Karla. Piesa este insoțita de un videoclip seducator, energic și captivant. Artista se pierde intr-o cascada de culori, data de tematica unei ședințe foto. Povetea cantecului este despre o dragoste pentru un iubit misterios. Versurile și muzica au fost compuse de…

- Cu ocazia Sarbatorilor de Iarna, isi face aparitia un nou proiect muzical: Michelle Harris, care lanseaza piesa “I want you for Christmas”. Desi Michelle Harris este un proiect nou care isi doreste sa se lanseze international, artista nu este straina de muzica, deoarece a lucrat in studio de-a lungul…

- In urma cu doua saptamani, The Motans a lansat cea mai sincera și autentica scrisoare de dragoste pe care mulți dintre noi am fi vrut sa o scriem. Vorbim aici de piesa „In Golul Tau” ce astazi este coloana sonora a multor cupluri. Astazi, scrisoarea trimisa acum doua saptamani, se transforma in film…

- Interpretul hitului „California” revine in atenția fanilor cu o noua piesa antrenanta și fresh. Mario Joy lanseaza azi piesa „Flava” la care a filmat un videoclip incitant, palpitant și foarte interesant, bineințeles, in colaborare cu Sprint Music! Mario Joy revine in atenția fanilor și lanseaza o piesa…

- Probabil ca nimic nu este mai greu decat sa suferi din dragoste, sa simți ca te topești de dorul celuilalt, dar sa nu poți face nimic pentru a-l intoarce din drum. Așa s-a intamplat și in cazul Alexandrei Cebotar, care a decis sa-i scrie o piesa celui care i-a frant inima. Prima Dragoste, așa cum este…

- Intr-o lume in care totul se intampla repede, unde deseori „utilul” este prioritar „placutului”, Kyle Pearce pune pauza și ne spune „I don’t care”. Noua piesa lansata de artistul de origine australiana ne vorbește despre dragoste impulsiva, aflata departe de orice forma de raționament. Kyle Pearce se…