Stiri pe aceeasi tema

- Ancheta preliminara privind incidentul in care armata israeliana a ucis din greșeala trei ostatici israelieni care au fugit din captivitatea Hamas a stabilit ca toți trei erau la bustul gol, iar unul dintre ei avea un un steag alb improvizat. Unul dintre soldați a crezut ca barbații care se indreptau…

- Forțele de Aparare ale Israelului (IDF) anunța ca au deschis un coridor umanitar pentru o perioada de patru ore pentru a permite civililor din nordul Fașiei Gaza sa calatoreasca spre sud, potrivit Sky News.

- Forțele de Aparare ale Israelului au spus vineri ca inginerii din unitatea de elita Yahalom lucreaza la demolarea tunelurilor Hamas descoperite in timpul operațiunilor terestre din Fașia Gaza, conform Times of Israel.Trupe Yahalom, membri ai corpului ingenilor de lupta, alaturi de forțele de infanterie…

- Oficialii din Gaza anunța, marți, citați de Al Jazeera, ca Israelul ar fi ucis și ranit numeroși civili in timpul „loviturilor aeriene neintrerupte” efectuate in noaptea de luni spre marți.Forțele de Aparare ale Israelului (IDF) au transmis marți ca trupele sale au reușit sa ucida „numeroși teroriști”…

- Israelul nu se lasa mai prejos in razboiul declanșat in urma cu aproape o saptamana și este dispus sa lupte pana la capat. Fortele de Aparare ale Israelului (IDF) afirma ca au ucis un membru de rang inalt al gruparii teroriste Hamas intr-un raid aerian efectuat in Fasia Gaza in cursul noptii. Este vorba…

- Fortele de Aparare ale Israelului (IDF) afirma ca au ucis un membru de rang inalt al gruparii teroriste Hamas intr-un raid aerian efectuat in Fasia Gaza in cursul noptii. Este vorba de seful fortelor aeriene al Hamas, potrivit Times of Israel.

- Forțele de Aparare a Israelului (IDF) au atacat poziții ale mișcarii șiite libaneze Hezbollah in sudul Libanului, dupa ce obiecte neidentificate s-au infiltrat pe teritoriul israelian, iar un vehicul aerian fara pilot al IDF a fost doborat, a declarat serviciul de presa al IDF.